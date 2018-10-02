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ИГ* взяло ответственность за нападение на предвыборный митинг в Афганистане

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

ИГ* взяло ответственность за нападение на предвыборный митинг в Афганистане
Иллюстрация: Sntat.ru
Террорист

Кабул, 2 октября 2018, 21:20 — REGNUM  Группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила о своей причастности к теракту на предвыборном митинге в Афганистане, 2 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению террористов, в результате атаки смертника на митинге в провинции Нангархар были убиты 35 человек и ранены более 50 человек.

Официальные лица Афганистана заявляют о гибели 13 человек и ранении более 30 человек в результате теракта, который произошел ранее, 2 октября.

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