ИГ* взяло ответственность за нападение на предвыборный митинг в Афганистане

Кабул, , 21:20 — REGNUM Группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила о своей причастности к теракту на предвыборном митинге в Афганистане, 2 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению террористов, в результате атаки смертника на митинге в провинции Нангархар были убиты 35 человек и ранены более 50 человек.

Официальные лица Афганистана заявляют о гибели 13 человек и ранении более 30 человек в результате теракта, который произошел ранее, 2 октября.

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