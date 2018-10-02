Сергей Шойгу доложил на Совбезе РФ о завершении доставки С-300 в Сирию

Москва, , 21:05 — REGNUM На совещании Совета безопасности России, которое провел Владимир Путин, было доложено о завершении операции по доставке в Сирию комплексов С-300 и других систем ПВО, сообщил 2 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом главе российского государства и членам Совета безопасности доложил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Напомним, ранее российское руководство приняло решение поставить войскам ПВО Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, а также автоматизированные системы управления ПВО, необходимые для интеграции с российскими военными, выполняющими боевые задачи в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, такое решение было принято после гибели российского самолета-разведчика Ил-20, спровоцированной действиями самолетов ВВС Израиля.

Кроме того, российские военные заявили о радиоэлектронном подавлении систем навигации и связи всех иностранных самолетов, угрожающих их безопасности.

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