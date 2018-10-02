Вторник, 2 Октября 2018 года
22:12:18 МСК

Сергей Шойгу доложил на Совбезе РФ о завершении доставки С-300 в Сирию

Политика

Сирийские войска ПВО получили не только зенитно-ракетные комплексы, но и автоматизированные системы управления

Москва, 2 октября 2018, 21:05 — REGNUM  На совещании Совета безопасности России, которое провел Владимир Путин, было доложено о завершении операции по доставке в Сирию комплексов С-300 и других систем ПВО, сообщил 2 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом главе российского государства и членам Совета безопасности доложил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Напомним, ранее российское руководство приняло решение поставить войскам ПВО Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, а также автоматизированные системы управления ПВО, необходимые для интеграции с российскими военными, выполняющими боевые задачи в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, такое решение было принято после гибели российского самолета-разведчика Ил-20, спровоцированной действиями самолетов ВВС Израиля.

Кроме того, российские военные заявили о радиоэлектронном подавлении систем навигации и связи всех иностранных самолетов, угрожающих их безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Что изменит в Сирии российский С-300?

Читайте развитие сюжета: Шойгу рассказал о сроках построения в Сирии единой системы управления ПВО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить