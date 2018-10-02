Пашинян на митинге уволил министров и сообщил, что уйдёт сам

Ереван, , 21:00 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на митинге около здания парламента Армении, что уволил министров, которые представляют партии «Процветающая Армения» (ППА) и «Дашнакцутюн». Указ об освобождении министров Пашинян подписал прямо на митинге.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, депутаты этих партий сегодня, 2 октября, проголосовали за законопроект, который Пашинян называет «позорным».

«Процветающая Армения» имела в правительстве Пашиняна четверых министров и одного вице-премьера. «Дашнакцутюн» имеет два портфеля.

Как сказал Пашинян, вице-премьер Мгер Григорян высказал желание продолжить работу в правительстве, и глава правительства поприветствовал данное решение.

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Также, как сказал Пашинян, будут уволены все марзпеты (губернаторы) — представители указанных партий.

По словам Пашиняна, когда указы об увольнениях вступят в силу, он покинет пост премьер-министра для проведения внеочередных выборов. Как сказал глава правительства, выборы пройдут в конце ноября, в начале декабря.

Сейчас Пашинян отправился в здание парламента, чтобы попытаться провести переговоры с парламентскими силами.

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