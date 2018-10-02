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Глава МВД Франции настаивает на своей отставке

Политика

Ранее Эммануэль Макрон отказался отпустить Жерара Коломба на заслуженный отдых

Париж, 2 октября 2018, 21:18 — REGNUM  Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб повторил требование о своей отставке, 2 октября передает агентство Associated Press.

Как сообщало ИА REGNUM, Коломб объявил о своей отставке ещё в середине сентября. Глава МВД намерен участвовать в выборах мэра города Лион весной 2020 года.

Однако 2 октября президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление об отказе отправить 71-летнего Коломба на заслуженный отдых.

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