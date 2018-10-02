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Глава МИД Сирии: Боевики в Идлибе должны сдать оружие к декабрю

Политика

Иностранные наемники должны покинуть Идлиб

Глава МИД Сирии: Боевики в Идлибе должны сдать оружие к декабрю
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Запретная зона

Дамаск, 2 октября 2018, 20:32 — REGNUM  Боевики, засевшие в зоне деэскалации «Идлиб», должны не позднее декабря сдать все вооружение кроме легкого, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем журналистам ливанского телеканала «Аль-Маядин».

По его словам, сдача тяжелого и среднего вооружения боевиками — первый этап освобождения Идлиба.

Министр иностранных дел Сирии пояснил, что примкнувшие к боевикам жители Идлиба пройдут урегулирование статуса и будут включены в процесс местного примирения, в то время как иностранные наемники должны покинуть Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились об альтернативе военной операции в Идлибе, включающей создание к 15 октября демилитаризованной зоны у линии соприкосновения враждующих сторон.

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