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Увольнения в мэрии Екатеринбурга: первая волна

Политика

Администрацию города покидают семь чиновников. И это не предел

Увольнения в мэрии Екатеринбурга: первая волна
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Администрация города Екатеринбург

Екатеринбург, 2 октября 2018, 20:31 — REGNUM  В администрации Екатеринбурга идут увольнения чиновников. Уже известно о семерых представителях городской власти, которые потеряли работу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Свои должности потеряли руководитель департамента архитектуры мэрии Михаил Губин, глава правового департамента мэрии Екатерина Грин, руководитель отдела кадровой и муниципальной службы Сергей Сунцов, глава городского жилищного комитета Дарья Манналова, глава бухгалтерско-финансового отдела мэрии Елена Новокрещёнова, руководитель городского комитета по связи и информационным технологиям Иван Авдейчик и глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников.

В мэрии журналистам пояснили, что причиной увольнений стало истечение срока действия контракта.

Отметим, наблюдатели не исключают новых увольнений. В ближайшие дни могут быть приняты решения по судьбам заместителей главы администрации города, которого уже ни де-факто, ни де-юре не существует. Уже известно, что у главы города будет восемь заместителей, а не девять, как было у сити-менеджера. Кому-то придётся уйти.

Напомним, власть в Екатеринбурге поменялась 25 сентября. Депутаты городской думы единогласно выбрали главу города, им стал свердловский вице-губернатор Александр Высокинский. Таким образом, двуглавая система управления городом, существовавшая с 2010 года, окончательно ушла в прошлое.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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