Поставки Patriot на Украину означают риски для США — военный эксперт

Москва, , 22:38 — REGNUM США не станут поставлять системы ПВО на Украину, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом он заявил 2 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Поставки систем ПВО будут означать колоссальные риски. Секреты американских Patriot могут быть проданы в другие страны, мы знаем, как на Украине это делается. Украина может применять бесконтрольно это оружие и будет представлять угрозу для мирных авиалайнеров», — заявил Коротченко.

По его мнению, США действительно готовы к поставкам, но «по мелочи», а «такое современное оружие, как системы ПВО, никто Украине не даст».

«Напомню, что Украина — страна, которая вошла в историю гражданской авиации, уничтожив гражданский пассажирский самолет Ту-154 над Черным морем. Это было во времена президента Кучмы. И до сих пор не признала официально ответственность за это преступление, которое было доказано американской разведкой, в том числе с использованием документальных спутниковых фотографий. Второй раз украинские комплексы «Бук» уничтожили малайзийский пассажирский «Боинг». Это тяжелая репутация. Для страны, которая обладает такой репутацией, никто ничего продавать не будет», — уверен военный эксперт.

Напомним, начальник Генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что его страна рассматривает вариант возможной поставки системы противовоздушной обороны Patriot из-за границы.