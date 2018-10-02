В Кремле создано управление президента по приграничному сотрудничеству

Москва, , 20:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Управления президента по приграничному сотрудничеству, сообщает 2 октября пресс-служба Кремля.

Новый орган преобразован из ранее существовавшего Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

Сообщается, что руководителю администрации президента поручено в месячный срок утвердить структуру и штатное расписание нового управления.

Возглавлять управление, согласно указу, продолжит Олег Говорун, занявший эту должность в 1993 году.