В Кремле создано управление президента по приграничному сотрудничеству

Москва, 2 октября 2018, 20:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Управления президента по приграничному сотрудничеству, сообщает 2 октября пресс-служба Кремля.
Новый орган преобразован из ранее существовавшего Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.
Сообщается, что руководителю администрации президента поручено в месячный срок утвердить структуру и штатное расписание нового управления.
Возглавлять управление, согласно указу, продолжит Олег Говорун, занявший эту должность в 1993 году.