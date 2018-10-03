Государственный переворот в России в октябре-1993: кто убил? зачем убил?

Москва, , 21:56 — REGNUM В ИА REGNUM прошёл традиционный круглый стол историков, посвящённый на этот раз 25-летию государственного переворота в России в сентябре — октябре 1993 года. Каковы были причины роспуска Верховного Совета России президентом Борисом Ельциным? Какую альтернативу являл собой Верховный Совет? Сможет ли общество России когда-нибудь узнать полноту правды о событиях 4 октября 1993 года, когда верные Ельцину войска расстреляли из танков Белый дом Верховного Совета России (ныне — Белый дом правительства)?

Об этих исторических событиях и о личном переживании их на месте событий в те дни свидетельствуют и размышляют профессор МГУ, доктор исторических наук Александр Полунов; историк, издатель Александр Колпакиди; кандидат исторических наук, доцент МГУ Олег Айрапетов; доктор исторических наук, доцент МГУ Фёдор Гайда; кандидат исторических наук, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.