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Государственный переворот в России в октябре-1993: кто убил? зачем убил?

Политика

Круглый стол историков в ИА REGNUM

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Государственный переворот в России в октябре-1993: кто убил? зачем убил?
Танки Таманской дивизии стреляют по Дому Советов России 4 октября 1993 года

Москва, 3 октября 2018, 21:56 — REGNUM  В ИА REGNUM прошёл традиционный круглый стол историков, посвящённый на этот раз 25-летию государственного переворота в России в сентябре — октябре 1993 года. Каковы были причины роспуска Верховного Совета России президентом Борисом Ельциным? Какую альтернативу являл собой Верховный Совет? Сможет ли общество России когда-нибудь узнать полноту правды о событиях 4 октября 1993 года, когда верные Ельцину войска расстреляли из танков Белый дом Верховного Совета России (ныне — Белый дом правительства)?

Об этих исторических событиях и о личном переживании их на месте событий в те дни свидетельствуют и размышляют профессор МГУ, доктор исторических наук Александр Полунов; историк, издатель Александр Колпакиди; кандидат исторических наук, доцент МГУ Олег Айрапетов; доктор исторических наук, доцент МГУ Фёдор Гайда; кандидат исторических наук, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

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История: наука и понимание современности
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