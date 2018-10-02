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Китай и США перенесут второй раунд двустороннего диалога

Политика

Об этом заявлено на брифинге в МИД КНР в Пекине

Китай и США перенесут второй раунд двустороннего диалога
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Пекин, 2 октября 2018, 20:10 — REGNUM  Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге в Пекине прокомментировала перспективы второго раунда переговоров между Китаем и США по вопросам международной политики и безопасности, сообщает 2 октября Синьхуа.

Из слов китайского дипломата вытекает, что новый этап двустороннего диалога будет отложен по просьбе американской стороны; вместе с тем, в вопросе, который прозвучал в адрес Хуа Чуньин, акценты были расставлены в обратном порядке и со ссылкой на СМИ США прозвучало предположение, что инициатором переноса встречи является китайская сторона.

Отметим, что первоначально проведение второго раунда переговоров было намечено на середину октября текущего года. О новых сроках встречи дипломатов двух стран пока не сообщается.

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Китайско-американские отношения
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