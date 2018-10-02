КНДР ответила на инсинуации американских экспертов

Пхеньян, , 20:07 — REGNUM Северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) выступило с комментарием по проблеме денуклеаризации КНДР, которое является ответом на оценки ситуации в этом вопросе со стороны американских экспертов, сообщает 2 октября Синьхуа.

Выдержанные в агрессивном духе претензии США сводились к тому, что Вашингтон «заставит КНДР отчитаться о ядерной программе и разрешить ее инспекцию, а также отказаться от объектов в Йонбене», и это станет «платой за согласие» США на Декларацию о прекращении войны.

В ответ ЦТАК обратило внимание американской стороны на то, что прекращение состояния войны между странами соответствует интересам как КНДР, так и США, а также стран Северо-Восточной Азии, которые желают мира на Корейском полуострове. «Декларация, о которой говорит Вашингтон, — отмечается в северокорейском комментарии, — не является ни даром, ни тем более разменной монетой в вопросе о денуклеаризации». Ибо окончание войны должно стать фундаментальным и первоочередным шагом в создании обещанных США «отношений нового типа» и «механизмов мира».

Отказ от объекта в Йонбене, являющегося ключевым для северокорейской ядерной программы, считают в Пхеньяне, возможен при адекватных и честных мерах со стороны США. Между тем, которые в настоящее не торопятся отвечать на многочисленные инициативы КНДР, а стремятся сломить ее сопротивление посредством санкций.