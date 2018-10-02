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Трамп о соглашении USMCA: Канада и Мексика станут партнерами США

Политика

Новый договор между тремя странами укрепит сотрудничество на «долгий срок»

Вашингтон, 2 октября 2018, 20:04 — REGNUM  Канада и Мексика станут хорошими партнерами США в сфере торговли. Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Отличные отзывы о новом USMCA (соглашение между США, Мексикой и Канадой), — написал Трамп. — Спасибо!»

По его мнению, новый договор между тремя странами укрепит сотрудничество на «долгий срок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября глава Белого дома США Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил, что соглашение USMCA, принятое вместо НАФТА, «обеспечит сотни тысяч рабочих мест» в США, а также позволит американским фермерам увеличить экспорт в Канаду и Мексику.

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