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Полиция Франции провела рейд в шиитском центре Zahra France

Политика

Духовный центр Zahra France будет закрыт на неопределенный срок

Полиция Франции провела рейд в шиитском центре Zahra France
Matti Blume
Французская жандармерия

Париж, 2 октября 2018, 20:18 — REGNUM  Полиция Франции провела «контртеррористическую операцию» в мусульманском шиитском центре Zahra France в Париже, 2 октября передает агентство Reuters.

«Деятельность Центра Zahra France является объектом особо пристального внимания… Ее руководители четко поддерживают несколько террористических организаций и движений», — говорится в заявлении французской полиции.

В рейде участвовали около 200 сотрудников полиции и спецслужб. В ходе рейда были задержаны трое мужчин, подозреваемые в хранении огнестрельного оружия.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб сообщил, что духовный центр Zahra France будет закрыт на неопределенный срок.

Проведение рейда совпало с заявлением властей Франции о вероятной причастности Ирана к нападению на собрание иранской оппозиции в июне текущего года.

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Политическая жизнь Франции
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