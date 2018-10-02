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На Украине начали расследование против министра юстиции

Политика

Ранее НАБУ начало расследование против министра инфраструктуры

Киев, 2 октября 2018, 19:58 — REGNUM  Расследование против министра юстиции Украины Павла Петренко начало национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщает 2 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, Петренко мог задекларировать недостоверную информацию. При этом НАБУ возбудило уголовное дело только после того, как это обязал сделать Соломенский суд. Министра юстиции подозревают в сокрытии информации о владении двух элитных квартир и дорого автомобиля марки Lexus. По декларации министра он проживает в арендованном жилье, своей квартиры у него нет, но зато есть две у его племянницы.

Напомним, ранее НАБУ начало расследование против министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. По данным детективов, у министра есть активы, стоимость которых превышает его заработки за последние 18 лет.

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Политическая жизнь Украины
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