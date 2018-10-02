МИД РФ отреагировал на заявления НАТО о нейтрализации российских ракет

Москва, , 19:51 — REGNUM Представители альянса НАТО безответственны агрессивны в своей опасной риторике о возможности сбивать новые российские ракеты, заявила 2 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о возможности «нейтрализации» новых российских ракет, которые по мнению Вашингтона разрабатываются с нарушениями условий Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД.

«Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики… В курсе ли обыватели в США, что оплачиваемые из их кармана так называемые дипломаты ведут себя агрессивно и деструктивно?», — сказала Мария Захарова на брифинге.

«Что касается существа вопроса, то наши военные эксперты дадут развернутый ответ», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности при разработке ракеты 9М729. В МИД России заявляли, что крылатые ракеты 9М729 не выходят за рамки обязательств РФ по договору РСМД.

По данным ряда СМИ, перспективная российская крылатая ракета 9М729 является сухопутным вариантом ракеты 3М14 ракетного комплекса «Калибр-НК». Тактико-технические характеристики ракеты 9М729 в открытых источниках еще не публиковались.

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