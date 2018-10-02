Эрдоган: Турция не совершала в Сирии «ошибочных шагов»

Анкара, , 19:41 — REGNUM Властям Турции удалось избежать совершения «крупных ошибок» в Сирии. Об этом, как передает агентства «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

«Турция не делала в Сирии ошибочных шагов», — отметил глава государства.

Эрдоган также добавил, что турецкая сторона надеется на успех инициатив по сирийскому Идлибу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября текущего года глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что демилитаризованную зону провинции Идлиб в Сирии покидают радикальные боевики.

По его словам, Турция и РФ совместно занимаются вопросами вывода тяжелого вооружения и членов незаконных вооруженных формирований из этого района.

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