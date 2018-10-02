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Обвинявшийся в попытке переворота президент Мальдив освобожден под залог

Политика

Обвинявшийся в попытке государственного переворота бывший президент Мальдив Момул Абдул Гаюм был освобожден под залог после решения Верховного суда

Мале, 2 октября 2018, 19:48 — REGNUM  Верховный суд Мальдивской республики освободил бывшего президента страны Момула Абдулу Гаюма под залог в размере 60 тысяч мальдивских руфий (примерно 254 тыс. рублей).

Бывший политик обвинялся в попытке государственного переворота против правительства своего младшего брата президента Абдуллы Ямина и с июля отбывал свой 19-месячный срок в тюрьме Мафуши.

Сообщается, что Абдула Гаюм также обвинялся в терроризме.

По причине ухудшения здоровья, политик несколько раз обращался в суд с просьбой освободить его и поместить под домашний арест.

По информации мальдивского новостного агентства The Edition, 80-летний Абдул Гаюм страдает от доброкачественного позиционного пароксизмального головокружения (ДППГ), болезни, которая проявляется эпизодическими головокружениями при изменении положения головы.

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Зарубежная хроника
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