Обвинявшийся в попытке переворота президент Мальдив освобожден под залог

Мале, , 19:48 — REGNUM Верховный суд Мальдивской республики освободил бывшего президента страны Момула Абдулу Гаюма под залог в размере 60 тысяч мальдивских руфий (примерно 254 тыс. рублей).

Бывший политик обвинялся в попытке государственного переворота против правительства своего младшего брата президента Абдуллы Ямина и с июля отбывал свой 19-месячный срок в тюрьме Мафуши.

Сообщается, что Абдула Гаюм также обвинялся в терроризме.

По причине ухудшения здоровья, политик несколько раз обращался в суд с просьбой освободить его и поместить под домашний арест.

По информации мальдивского новостного агентства The Edition, 80-летний Абдул Гаюм страдает от доброкачественного позиционного пароксизмального головокружения (ДППГ), болезни, которая проявляется эпизодическими головокружениями при изменении положения головы.