Гульнара Каримова дома: внучка первого главы Узбекистана написала о матери

Ташкент, , 19:32 — REGNUM Иман Каримова на своей странице в Instagram сообщила о том, что ее мать, Гульнара Каримова, дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, находится дома. Об этом написал портал Nuz.uz.

«Мама теперь дома. Поэтому и искали, наверное, что-то важное. Как глупо!» — сообщила девушка.

Иман рассказала, что с трудом смогла вылететь в Лондон; в аэропорту якобы нарочно устроили драку, чтобы отвлечь внимание и добраться до содержимого ее гаджетов.

Девушка вылетела в Лондон 29 сентября. Одной из возможных причин отлета может быть учеба. В Лондоне живет и ее брат — Ислам Каримов.

Напомним, 28 июля 2017 года власти Узбекистана после долгого молчания на эту тему сообщили, что Гульнара Каримова в августе 2015 года была приговорена к наказанию в виде пяти лет ограничения свободы. Данный вид наказания предполагает так называемый «домашний арест». В частности, ей вменяли в вину организацию преступного сообщества.

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В 2014 году сын Гульнары Каримовой в интервью СМИ сообщал, что «ее содержат в нечеловеческих условиях, хуже собаки» в Ташкенте.

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