Астрономы нашли ещё одну карликовую планету на краю Солнечной системы

Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Астрономы на окраине Солнечной системы открыли ещё одну карликовую планету. Соответствующая статья была опубликована сегодня, 2 октября, в журнале Astronomical Journal.

Напомним, астрономы уже давно ищут загадочную «планету икс», которая, по их представлениям, может находиться на окраине Солнечной системы. В ходе этих поисков и была обнаружена очередная карликовая планета.

По словам Скотта Шепарда из Института науки Карнеги в Вашингтоне (США), эти далекие миры как бы являются своеобразными дорожными знаками, которые указывают путь к той самой «планете икс».

«Чем больше мы их найдем, тем лучше мы будем понимать, как устроены окраины Солнечной системы и как эта планета, если она существует, «дирижирует» их жизнью», — пояснил Шепард.

Стоит отметить, что за последние несколько лет астрономы открыли сразу несколько карликовых планет, которые двигаются по довольно странным орбитам на самой окраине Солнечной системы. Это натолкнуло астрономов на мысль, что где-то на окраине Солнечной системы существует некое крупное космическое тело, которое и формирует орбиты карликовых планет таким образом. Возможно, что «планета икс» — это газовый гигант.