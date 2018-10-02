Афганские власти помогут провинции Фарьяб продовольствием и финансами

Кабул, , 23:02 — REGNUM 1 октября администрация президента Афганистана сообщила, что по итогам встречи губернатора провинции Фарьяб Накибуллы Файека и президента Ашрафа Гани достигнута договоренность о предоставлении нового пакета помощи для реализации проектов развития в провинции. Как сообщает афганское информационное агентство «Khaama Press», в числе прочего в Фарьяб будет поставлено 5 тысяч тонн пшеницы, а также 100 млн афгани (порядка 1,3 млн долл. США).

В ходе встречи губернатор поблагодарил президента Гани за внимание к развитию провинции, в частности, за помощь в преодолении последствий засухи. Он также призвал правительство оказать помощь в обеспечении безопасности на автомобильных дорогах провинции Фарьяб.

В свою очередь, Ашраф Гани заявил, что Министерство сельского хозяйства передаст в провинцию 5 тысяч тонн пшеницы. Кроме того, будет проведен ряд совещаний с главами других министерств для утверждения проектов развития провинции, на реализацию которых будет выделено 100 млн афгани (1,32 млн долл. США).

Президент также отметил, что он обсудит ситуацию с безопасностью на дорогах провинции с Главнокомандующим Вооруженными силами Афганистана.