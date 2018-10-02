Афганские сенаторы высказались против «приватизации» войны в стране

Кабул, , 19:51 — REGNUM 1 октября Фазаль Хади Муслимьяр, председатель Мешрано Джирги (Верхней палаты афганского парламента), раскритиковал идею Дональда Трампа о замене контингента НАТО в Афганистане бойцами частными военными компаниями (ЧВК). Как сообщает афганское информационное агентство «Khaama Press», он назвал это предложение «болезненным» и «неприемлемым».

Муслимьяр также отметил, что афганское правительство заключало договор о стратегическом партнерстве с правительством США, а не с частными военными компаниями, и призвал американскую сторону не повторять своих прошлых ошибок и выполнять взятые на себя обязательства.

По словам председателя Мешрано Джирги, в данном вопросе следует соблюдать особую осторожность, так как неверные решения в сфере безопасности будут иметь далеко идущие последствия не только для Афганистана, но и для всего региона в целом.

Напомним, что почти год назад основатель американской ЧВК «Blackwater» Эрик Принс представил президенту США Дональду Трампу план по «приватизации» войны в Афганистане. По словам Принса, использование частных военных компаний — единственный способ положить конец войне в Афганистане в ближайшее время.