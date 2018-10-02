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Генеральный секретарь ООН прибыл cо своим первым визитом в Индию

Политика

Антониу Гутерриш проведет переговоры с высшим руководством страны по ключевым глобальным вопросам

Нью-Дели, 2 октября 2018, 19:46 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Индию со своим первым визитом. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», в ходе своей трехдневной поездки генеральный секретарь ООН выступит с лекцией на тему глобальных вызовов, примет участие во встрече министров энергетики Ассоциации регионального сотрудничества стран Индийского океана (АРСИО), а также посетит Амритсар — священный город сикхов, где расположена святыня Золотой храм.

В ходе визита Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН, проведет встречи с высшим руководством Индии, в том числе с министром иностранных дел Сушмой Сварадж и спикером нижней палаты парламента Сумитрой Махаджан. Известно, что Антониу Гутерреш также обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ряд наиболее важных современных проблем, таких как изменение климата и терроризм.

Ранее в интервью индийскому новостному агентству «Пресс Траст оф Индия» генеральный секретарь ООН заявил, о том Индия является одним из важнейших партнеров организации в противодействии терроризму и экстремизму. В частности, он сообщил, что на Нью-Дели возложены большие надежды в деле блокирования каналов финансирования терроризма.

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Зарубежная хроника
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