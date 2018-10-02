Врио губернатора Курганской области вернулся на малую родину

Курган, , 19:21 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Зауралья Вадим Шумков вернулся на малую родину. Он родился в селе Шастово Варгашинского района Курганской области 9 марта 1971 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 1996 году Вадим Шумков окончил Томский государственный университет по специальности «Юриспруденция». А в 1994-м начинал карьеру как экономист по учету в Нефтеюганском филиале АКБ «Тюменьпрофбанк».

С января по март 1995 года работал юрисконсультом управления ценных бумаг НК «ЮКОС» АО «Юганскнефтегаз». С апреля 1995 по 1998 год занимал должности помощника президента, юрисконсульта и генерального директора фирмы «Юганскпромфинко», а в декабре 1998 года был назначен Арбитражным судом ХМАО конкурсным управляющим этой компании. Параллельно был конкурсным управляющим на АОЗТ «АТО-2».

С июля 2000 до февраля 2001 Вадим Шумков — юрисконсульт ООО «Торговый дом», после чего до мая 2002 года был внешним управляющим ОАО «Нефтеюганский речной порт» по назначению Арбитражного суда ХМАО. В дальнейшем занимал должности консультанта и советника управляющих таких компаний, как ОАО «Нефтеюганский речной порт», ОАО «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод», ООО «Альянс».

С 2004 года работал в правительстве Тюменской области — до 2012 года занимал должности зам директора департамента стратегического развития и начальника управления стратегического развития, был директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

С ноября 2012 года по октябрь 2015 Вадим Шумков — заместитель губернатора области, директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. С октября 2015 года по настоящее время — вице — губернатор Тюменской области.

Оставил пост в связи с назначением врио губернатора Курганской области 2 октября.

В 2015 году Указом президента РФ награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женат, воспитывает четверых детей. Декларированный доход Вадима Шумкова в 2017 году превысил 10 млн рублей.

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