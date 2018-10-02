Вторник, 2 Октября 2018 года
20:27:47 МСК

Глава штаба Сухопутных войск Индии прибыл с визитом в Россию

Политика

В ходе поездки индийская делегация посетит ряд военных ведомств в Москве и Санкт-Петербурге

Москва, 2 октября 2018, 19:27 — REGNUM  Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават прибыл с официальным визитом в Москву. По сообщению индийского новостного издания «Ракшак Ньюз», в ходе поездки высокопоставленная делегация индийских сухопутных войск проведет встречи со своими российскими коллегами, а также посетит ряд объектов военного назначения и военных частей.

В ходе своего шестидневного визита генерал Бипин Рават выступит в качестве приглашенного лектора в Военной академии генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Начальник штаба сухопутных войск Индии посетит штаб мотострелковой дивизии в Москве, а также командование Западного военного округа и Михалковскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.

Официальный представитель штаба сухопутных войск Индии особо подчеркнул важность данной поездки с точки зрения укрепления отношений стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели. Индийская сторона надеется, что визит начальника штаба сухопутных войск Индии придаст дополнительный толчок военно-техническому сотрудничеству между странами и выведет его на принципиально новый уровень.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить