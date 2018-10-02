Глава штаба Сухопутных войск Индии прибыл с визитом в Россию

Москва, , 19:27 — REGNUM Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават прибыл с официальным визитом в Москву. По сообщению индийского новостного издания «Ракшак Ньюз», в ходе поездки высокопоставленная делегация индийских сухопутных войск проведет встречи со своими российскими коллегами, а также посетит ряд объектов военного назначения и военных частей.

В ходе своего шестидневного визита генерал Бипин Рават выступит в качестве приглашенного лектора в Военной академии генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Начальник штаба сухопутных войск Индии посетит штаб мотострелковой дивизии в Москве, а также командование Западного военного округа и Михалковскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.

Официальный представитель штаба сухопутных войск Индии особо подчеркнул важность данной поездки с точки зрения укрепления отношений стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели. Индийская сторона надеется, что визит начальника штаба сухопутных войск Индии придаст дополнительный толчок военно-техническому сотрудничеству между странами и выведет его на принципиально новый уровень.