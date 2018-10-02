Вторник, 2 Октября 2018 года
20:31:11 МСК

Вучич заверил Путина в отсутствии намерений вести Сербию в НАТО

Политика

Сербия укрепляет армию, чтобы сохранять военный нейтралитет, заявил Александр Вучич

Москва, 2 октября 2018, 19:19 — REGNUM  Сербия не имеет планов по вступлению в НАТО или какое-либо другое военное объединение. Об этом 2 октября заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

По словам главы республики, Белград поддерживает «приличные отношения» со всеми военными союзами, включая Североатлантический альянс, но не имеет «никакого стремления и никакого желания становиться частью НАТО».

Сербия намерена сохранять военный нейтралитет и именно поэтому в настоящее время предпринимает усилия по укреплению своих вооружённых сил, заявил Александр Вучич.

Читайте также: Вучич: Военный нейтралитет не мешает Сербии развивать сотрудничество с НАТО

Напомним, несмотря на официально заявленную политику нейтралитета в вопросах военного сотрудничества, Белград в 2016 году ратифицировал Индивидуальный план партнёрства с НАТО, тем самым получив статус одного из основных партнёров НАТО вне блока.

Войскам НАТО предоставлена свобода передвижения в Сербии, а военнослужащие альянса обладают дипломатическим иммунитетом на территории страны.

Одновременно с этим Сербия в последние годы наращивает военное сотрудничество с Россией, в том числе участвуя в совместных учениях. В 2016 году Россия приняла решение о безвозмездной передаче Сербии вооружения на общую сумму 600 млн долларов, включая истребители МиГ-29.

В середине сентября новым начальником Генерального штаба Армии Сербии был назначен бывший представитель республики в НАТО, генерал-майор Милан Мойсилович.

Читайте также: Армию Сербии возглавил бывший шеф миссии при НАТО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-сербские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить