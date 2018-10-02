Вучич заверил Путина в отсутствии намерений вести Сербию в НАТО

Москва, , 19:19 — REGNUM Сербия не имеет планов по вступлению в НАТО или какое-либо другое военное объединение. Об этом 2 октября заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

По словам главы республики, Белград поддерживает «приличные отношения» со всеми военными союзами, включая Североатлантический альянс, но не имеет «никакого стремления и никакого желания становиться частью НАТО».

Сербия намерена сохранять военный нейтралитет и именно поэтому в настоящее время предпринимает усилия по укреплению своих вооружённых сил, заявил Александр Вучич.

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Напомним, несмотря на официально заявленную политику нейтралитета в вопросах военного сотрудничества, Белград в 2016 году ратифицировал Индивидуальный план партнёрства с НАТО, тем самым получив статус одного из основных партнёров НАТО вне блока.

Войскам НАТО предоставлена свобода передвижения в Сербии, а военнослужащие альянса обладают дипломатическим иммунитетом на территории страны.

Одновременно с этим Сербия в последние годы наращивает военное сотрудничество с Россией, в том числе участвуя в совместных учениях. В 2016 году Россия приняла решение о безвозмездной передаче Сербии вооружения на общую сумму 600 млн долларов, включая истребители МиГ-29.

В середине сентября новым начальником Генерального штаба Армии Сербии был назначен бывший представитель республики в НАТО, генерал-майор Милан Мойсилович.

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