Ангела Меркель пригласила премьер-министра Пакистана посетить Германию

Исламабад, , 23:03 — REGNUM 1 октября канцлер Германии Ангела Меркель позвонила премьер-министру Пакистана Имран Хану. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Меркель поздравила пакистанского премьера с победой на выборах.

В свою очередь Имран Хан отметил высокий уровень развития двусторонних отношений и подчеркнул необходимость дальнейшего сотрудничества, в частности, в сфере энергетики и машиностроения. По словам Имран Хана, Германия является крупнейшим торговым партнером Пакистана в Европейском Союзе, что является демонстрацией крепких связей. Кроме того, премьер-министр кратко рассказал Ангеле Меркель о ситуации в стране и об отношениях с Индией.

Канцлер Германии пригласила пакистанского премьер-министра совершить визит в ФРГ при первой удобной возможности. Имран Хан приглашение принял.