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Ангела Меркель пригласила премьер-министра Пакистана посетить Германию

Политика

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьер-министром Пакистана. Лидеры договорились расширять сотрудничество, а пакистанский премьер получил приглашение посетить Германию

Исламабад, 2 октября 2018, 23:03 — REGNUM  1 октября канцлер Германии Ангела Меркель позвонила премьер-министру Пакистана Имран Хану. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Меркель поздравила пакистанского премьера с победой на выборах.

В свою очередь Имран Хан отметил высокий уровень развития двусторонних отношений и подчеркнул необходимость дальнейшего сотрудничества, в частности, в сфере энергетики и машиностроения. По словам Имран Хана, Германия является крупнейшим торговым партнером Пакистана в Европейском Союзе, что является демонстрацией крепких связей. Кроме того, премьер-министр кратко рассказал Ангеле Меркель о ситуации в стране и об отношениях с Индией.

Канцлер Германии пригласила пакистанского премьер-министра совершить визит в ФРГ при первой удобной возможности. Имран Хан приглашение принял.

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Зарубежная хроника
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