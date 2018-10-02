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Индийские войска обстреляли вертолет главы пакистанского Кашмира

Политика

Вертолет главы Пакистана подвергся обстрелу со стороны индийских войск недалеко от Линии контроля

Исламабад, 2 октября 2018, 19:16 — REGNUM  Вертолет премьер-министра административной единицы Пакистана Азад Кашмир Раджи Фаруха Хайдера был обстрелян индийскими пограничниками. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в вертолете помимо премьера находились два кабинет-министра. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Индийская сторона в лице официального представителя Сухопутный войск подполковника Девендера Ананда представила свою версию произошедшего. С точки зрения индийцев, вертолет кашмирского премьера нарушил воздушное пространство Индии на Линии контроля и был обстрелян постом наблюдателей из стрелкового оружия.

Пакистанская сторона полностью отрицает факт нарушения воздушного пространства Индии. Сам премьер-министр Азад Кашмира Раджа Фарух Хайдер заявил, что любой инцидент со стороны Индии на Линии контроля угрожает миру в регионе.

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Зарубежная хроника
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