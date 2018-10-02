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В Афганистане в результате атаки дронов убит 21 боевик ИГИЛ*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 2 октября 2018, 19:19 — REGNUM  Официальные представители 201 корпуса армии Афганистана заявили, что Вооруженные силы США, базирующиеся в Афганистане, организовали военную операцию с использованием дронов, в результате которой был ликвидирован по меньше мере 21 сторонник ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операция была проведена на территории уезда Кхогьяни провинции Нангархар.

Согласно вышеупомянутому заявлению, при помощи дронов армия США нанесла авиационный удар по позициям боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент ни одна из террористических группировок, действующих в Афганистане, никак не прокомментировала данное заявление.

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Зарубежная хроника
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