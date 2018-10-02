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Четверо лидеров талибов* убито в афганской провинции Лагман

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ В провинции Лагман была проведена военная операция

Четверо лидеров талибов* убито в афганской провинции Лагман
Афганский пейзаж

Кабул, 2 октября 2018, 20:09 — REGNUM  В результате операции Вооруженных сил Афганистана в провинции Лагман уничтожено по меньшей мере четверо ключевых командира движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальные представители Министерства внутренних дел Афганистана заявили, что в результате засады, организованной Вооруженными силами страны в уезде Давлат-Шах провинции Лагман (столица провинции — г. Мехтарлам), было ликвидировано по меньшей мере четыре ключевых лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», помимо четырех раненых командиров, еще один лидер движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получил ранения.

Согласно вышеупомянутому заявлению, никто из солдат Вооруженных сил Афганистана не пострадал.

В последнее время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заметно активизировали свою деятельность в провинции Лагман, долгое время являвшейся относительно спокойным регионом на востоке страны.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данное заявление Министерства внутренних дел.

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Зарубежная хроника
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