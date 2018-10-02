Афганские и пакистанские улемы проведут встречу по войне в Афганистане

Кабул, , 20:36 — REGNUM 1 октября официальные представители Совета улемов Афганистана заявили, что было достигнуто соглашение о проведении встречи между пакистанскими и афганскими религиозными деятелями. Место и время проведения встречи еще не определены.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», правительство Афганистана уверено, что такая встреча поспособствует прекращению войны и кровопролития в стране.

Представители Совета улемов Афганистана надеются, что в результате встречи будет принято решение о запрете войны в рамках исламского законодательства.

Официальный представитель главного исполнительного лица Омид Мейсам, сообщил, что Абдулла Абдулла считает, что данная встреча откроет глаза многим людям, присоединившимся к вооружённой оппозиции, на тяжелое бремя войны для Афганистана и позволит снизить напряженность в стране.

Однако мнения специалистов разделились относительно эффективности такой встречи и возможности пакистанских улемов повлиять на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).