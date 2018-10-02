Сеул, 2 октября 2018, 19:09 — REGNUM 1 октября в Южной Корее прошла торжественная церемония погребения останков 64 военнослужащих, погибших в Корейской войне 1950−1953 годов; тела были переданы Северной Кореей. Церемония прошла на авиабазе в пригороде Сеула и была приурочена к 70-летней годовщине вооруженных сил республики. Как сообщает южнокорейское информационное агентство KBS, останки были обнаружены в результате совместных американо-северокорейских раскопок на территории КНДР. Всего было извлечены останки тел 400 военнослужащих, однако, по результатам экспертизы, только 64 принадлежали южнокорейцам. Церемонию посетили ветераны Корейской войны, президент Мун Чжэ Ин, министр обороны, а также командующий американским контингентном в Южной Корее Винсент Брукс.
КНДР передала Южной Корее останки солдат, погибших в Корейской войне
В Сеуле прошла торжественная церемония погребения
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