В Удмуртии из-за неточных данных о доходах депутатов проведут 35 проверок

Ижевск, , 19:03 — REGNUM По факту непредставления полных и достоверных сведений о доходах и расходах, представленных лицами, замещающими государственные и муниципальные должности, в Удмуртии проведут 35 проверок. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

По словам начальника управления по вопросам противодействия коррупции администрации главы и правительства Удмуртии Рашита Полова, всего в декларационной компании по итогам 2017 года приняли участие 3,6 тыс. человек, подавших данные на себя и членов своих семей.

Соответствующие органы проанализировали более 5 тыс. справок.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе в связи с предоставлением некорректных сведений о доходах депутаты в ряде регионов лишились мандатов.

Так, в прошлом году за некорректные сведения были лишены мандатов шесть депутатов гордумы Ижевска. А в Пензе были отозваны мандаты трех депутатов из 14, в чьих документах были обнаружены нарушения. Остальных 11 законотворцев решили лишь предупредить, чтобы не блокировать работу органа власти.

В апреле 2018 года был лишен полномочий депутат гордумы Нижнего Новгорода, который «забыл» указать в декларации о доходах договор займа на сумму 9 млн рублей.

В Башкирии за аналогичные нарушения досрочно прекращены полномочия 25 депутатов. Глава республики Рустэм Хамитов отмечал, что некоторые депутаты сведения о доходах не представили вообще. По итогам антикоррупционных проверок лишились мандатов девять депутатов разных уровней в Татарии.