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Южная Корея аннулирует все договоры с КНДР в случае провокаций

Политика

Премьер-министр Республики Корея предостерёг КНДР от возможных нарушений достигнутых соглашений

Южная Корея аннулирует все договоры с КНДР в случае провокаций
Плакат, КНДР

Сеул, 2 октября 2018, 20:14 — REGNUM  Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён призвал КНДР воздерживаться от возможных провокаций, иначе все достигнутые ранее соглашения буду аннулированы.

С таким заявлением премьер-министр выступил на заседании Национального собрания, на котором рассматривался вопрос ратификации Пханмунчжомской декларации, сообщает южнокорейское информационное агентство Чосон Ильбо.

Впрочем, Ли Нак Ён подчеркнул, что ожидает положительной динамики в переговорах КНДР и США и отметил важность достигнутых соглашений о демилитаризации пограничных территорий и заморозке совместных с США учений. По его мнению, это не ослабляет оборону государства, а способствует снижению напряжённости между двумя странами.

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Зарубежная хроника
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