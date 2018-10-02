СМИ: Главари «Джебхат-ан-Нусры"* распускают свои отряды в Идлибе

Идлиб, Сирия, , 19:02 — REGNUM Отряды террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб будут распущены, сообщает 2 октября издание Al-Watan со ссылкой на неназванный источник в незаконных вооруженных формированиях.

По информации издания, главарь этой террористической группировки Абу Мухаммад аль-Джулани и командиры отрядов по итогам встреч с представителями турецких спецслужб приняли условия ультиматума, согласились распустить отряды группировки в провинции Идлиб и покинуть демилитаризированную зону. При этом, уточняет издание, самороспуск боевиков «Джебхат-ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет произведен только в провинции Идлиб.

Издание утверждает, что этот процесс будет происходить в несколько этапов в течении трех месяцев. Затем территория демилитаризованной зоны перейдет под контроль турецких военных и российской военной полиции.

Официальных подтверждений этого сообщения пока не было.

Как сообщало ИА REGNUM, создание в Идлибе демилитаризованной зоны является частью плана урегулирования, альтернативного военной операции. Эти решения были приняты в сентябре президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Читайте ранее в этом сюжете: Курды подтвердили провал переговоров с Дамаском