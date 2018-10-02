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В Южной Корее объявят приговор бывшему президенту, обвиняемому в коррупции

Политика

Скоро будет решена судьба Ли Мён Бака, бывшего президента Республики Корея, который обвиняется в получении взяток и коррупции

Сеул, 2 октября 2018, 19:57 — REGNUM  5 октября будет вынесен приговор Ли Мён Баку — президенту Республики Корея, который руководил страной с 2008 по 2013 год. Сейчас 76-летний политик находится под стражей, а судебный процесс длится с весны 2018 года.

По информации южнокорейского новостного агентства Чосон Ильбо, господин Ли обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности во время его нахождения на посту президента и в получении взяток. Следствие считает, что Ли Мён Бак владел компанией по производству автозапчастей, а также в качестве взяток получил от Samsung и других компаний более 100 миллионов долларов. Максимальное наказание предусматривает 20-летний тюремный срок и штраф 13 миллионов долларов.

Также 5 октября вынесут приговор бывшему руководителю Lotte, который обвиняется в даче взятки в 6 миллионов долларов бывшему президенту.

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Зарубежная хроника
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