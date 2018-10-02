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Грызлов: Киев отверг предложение о запрете обстрела гражданских объектов

Политика

Украинские боевики целенаправленно разрушают гражданскую инфраструктуру Донбасса

Минск, 2 октября 2018, 18:59 — REGNUM  Украинские власти не согласились с предложением запретить обстрелы гражданских объектов в Донбассе. Об этом сегодня, 2 октября, заявил журналистам представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов.

Речь шла о предложении, выработанном в ходе работы Контактной группы по Украине в Минске. Помимо запрета на обстрелы гражданских объектов в Донбассе, предложение также содержало запрет на диверсии и разведку на территориях сторон конфликта.

Данная инициатива была поддержана Организацие й по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Российской Федерацией, Донецкой и Луганской народными республиками. Однако власти Украины выступили против.

Грызлов отметил, что несмотря на это, Контактная группа продолжит обсуждение пакета дополнительных мер в соглашении о режиме превращения огня в Донбассе.

«Только полное и последовательное выполнение минских договоренностей способно принести безопасность и экономическое восстановление Донбасса», — подчеркнул Грызлов.

Стоит отметить, что практически все ранее достигнутые соглашения о перемирии и прекращения огня всегда нарушались украинской стороной. Более того, Киев уже публично не раз заявлял, что выполнять Минские соглашения он не собирается.

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Война в Донбассе
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