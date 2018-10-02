Президент Танзании недоволен работой министерства иностранных дел

Додома, , 22:59 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули в своей резиденции в Дар-эс-Саламе заявил об отставке заместителя министра иностранных дел и главного секретаря министерства. В тот же день к присяге был приведен новый заместитель министра иностранных дел и отношений восточноафриканских стран Дамаса Ндумбаро.

Президент подчеркнул, что некоторые люди работают по привычке, думая о том, когда они уйдут на пенсию и потребовал от нынешнего заместителя министра выполнять свою работу как следует.

«Министерство иностранных дел не выполняет свою деятельность должным образом, некоторые члены руководства являются очень слабыми и воспринимают свою работу как нечто совершенно обычное. Я прошу вас не быть в их числе.» — сказал президент новому заместителю министра иностранных дел.

«Многие заграничные встречи будут проводится вместе с вами, и я надеюсь, что вы будете стараться выполнять свою работу максимально как можно лучше». — добавил Магуфули.