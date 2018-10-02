Биньямин Нетаньяху негласно встретился с вице-президентом Индонезии

Вашингтон, , 19:38 — REGNUM В Вашингтоне состоялась встреча премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с вице-президентом Индонезии Юсуфом Каллой. Однако данная встреча не афишировалась ввиду отсутствия дипломатическими отношениями между двумя странами. Об этом сообщила израильская радиостанция «Галей ЦАХАЛ».

Ни министерство иностранных дел Индонезии, ни канцелярия премьер-министра Израиля никак не прокомментировали прошедшую встречу. Предполагается, что информация о переговорах не разглашается по просьбе индонезийской стороны, так как между Израилем и самой густонаселенной мусульманской страной нет договора о заключении дипломатических отношений.

В 2016 году в прессе появлялись сообщения о возможных переговорах между двумя странами по вопросу установления двусторонних дипломатических отношений. Однако, как и в этот раз, никаких официальных подтверждений этому не последовало.