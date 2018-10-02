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ООН эвакуирует персонал из сектора Газа

Политика

Cотрудники «временно перемещены» в Иерусалим

ООН эвакуирует персонал из сектора Газа
Scott Bobb
Руины в Секторе Газа

Газа, Палестина, 2 октября 2018, 19:00 — REGNUM  Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) объявило об эвакуации международных сотрудников из сектора Газа, 2 октября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению БАПОР, сотрудники «временно перемещены» в Иерусалим после протестов палестинских работников организации, недовольных сокращением финансирования и потерей рабочих мест.

БАПОР пошло на вынужденное сокращение помощи в секторе Газа, на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме после приостановки программ помощи Палестине со стороны США.

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