Иерусалим, , 19:30 — REGNUM 1 октября в арабском секторе Израиля прошла всеобщая забастовка. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, протест арабской части населения связан с принятым в июле 2018 года Законом о национальном государстве. Еще одной причиной массовой забастовки стали решения президента США Дональда Трампа в отношении Палестинской Автономии (ПА).

Официальным поводом к проведению протеста стала 18-ая годовщина событий осени 2000 года, когда в ходе столкновений с полицией погибли 13 арабов. Инициировала забастовку Высшая наблюдательная комиссия израильских арабов. Председатель Комиссии Мухаммед Бараке раскритиковал Закон о национальном государстве, отметив, что принятый акт исключает арабов «из истории и географии этой земли (Израиля)».

На время проведения забастовки в арабских поселках, также на территории ПА были закрыты все государственные учреждения, школы и торгово-развлекательные центры. В ряде арабских поселков, таких как Кафр-Кана и Сахнин, прошли демонстрации и траурные церемонии в память жертв событий 2000 года. Главная демонстрация состоялась в деревне Джат.