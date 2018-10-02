Представитель коалиции о поставках С-300 в Сирию: «Оборонительные системы»

Вашингтон, , 18:43 — REGNUM Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, которые Россия в ближайшее время поставит в Сирию, не повлияют на проведение коалицией США операций против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает РИА Новости, заявил официальный представитель коалиции Шон Райан.

«Нет, это (поставка комплексов) ничего не меняет, — заявил Райан. — Это (ЗРК С-300) оборонительные системы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 сентября глава Минообороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах поставить Сирии ЗРК С-300. Москва приняла данное решение после трагедии с российским самолётом Ил-20 в Сирии и гибелью 15 военнослужащих.

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