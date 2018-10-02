ЛНР: на Украине уголовникам предлагают тюрьму заменить военной службой

Луганск, , 18:42 — REGNUM В украинскую армию набирают уголовников, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 2 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, в Донбассе подразделения ВСУ катастрофически не укомплектованы. В результате украинское командование решило набирать военнослужащих не только из обычных граждан, но и из преступников. Так, уголовникам предлагают вместо тюремного заключения службу по контракту.

Напомним, ранее в связи с недоукопмлектованностью подразделений ВСУ на Украине продлили осенний призыв на один месяц.

Военнослужащие украинской армии покидают подразделения как из-за низких заработных плат и задержек в их выплатах, так и из-за издевательств со стороны командиров и радикалов.