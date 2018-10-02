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Спикер парламента Бангладеш: мы лидируем в области расширения прав женщин

Политика

Спикер парламента Бангладеш Ширин Шармин Чаудхури назвала Бангладеш «ролевой моделью» для мира в области расширения прав и возможностей женщин

Дакка, 2 октября 2018, 20:44 — REGNUM  В столице Бельгии — Брюсселе состоялась встреча председателя палаты представителей бельгийского парламента Зигфрида Браке и спикера парламента Бангладеш Ширин Шармин Чаудхури, на которой спикер бангладешского парламента назвала Бангладеш образцом для подражания в сфере расширения прав и возможностей женщин. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», Ширин Шармин Чаудхури в настоящее время находится в Брюсселе на X ежегодной партнёрской встрече парламентариев Азии и Европы.

На встрече Зигфрида Браке и Ширин Шармин Чаудхури обсуждались актуальные вопросы, связанные с финансово-экономическим развитием, сельским хозяйством и образованием, а также расширением прав и возможностей женщин в политике и экономике. Кроме того обсуждалась роль парламентов стран Европы в разрешении кризиса рохинджа.

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Зарубежная хроника
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