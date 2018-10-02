Спикер парламента Бангладеш: мы лидируем в области расширения прав женщин

Дакка, , 20:44 — REGNUM В столице Бельгии — Брюсселе состоялась встреча председателя палаты представителей бельгийского парламента Зигфрида Браке и спикера парламента Бангладеш Ширин Шармин Чаудхури, на которой спикер бангладешского парламента назвала Бангладеш образцом для подражания в сфере расширения прав и возможностей женщин. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», Ширин Шармин Чаудхури в настоящее время находится в Брюсселе на X ежегодной партнёрской встрече парламентариев Азии и Европы.

На встрече Зигфрида Браке и Ширин Шармин Чаудхури обсуждались актуальные вопросы, связанные с финансово-экономическим развитием, сельским хозяйством и образованием, а также расширением прав и возможностей женщин в политике и экономике. Кроме того обсуждалась роль парламентов стран Европы в разрешении кризиса рохинджа.