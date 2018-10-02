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Премьер-министр Бангладеш: в стране созданы прекрасные условия для выборов

Политика

Премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед заявила, что в настоящее время в ее стране созданы идеальные условия для проведения выборов

Дакка, 2 октября 2018, 21:47 — REGNUM  Премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед заявила, что сегодня внутриполитическая обстановка в Бангладеш благоприятствует проведению выборов. По сообщению бангладешского новостного издания «Протхом ало» со ссылкой на слова Хасины Вазед, среди населения «царит радостное ожидание выборов». Также премьер-министр заявила, что бангладешцы доверяют правительству в вопросе организации выборов и считают, что эти выборы станут прозрачными, честными и ясными.

Как заявила премьер-министр, за прошедшие 5 лет в стране были проведены почти 6 тысяч выборов различного уровня, среди них выборы в общегосударственные и региональные органы власти, а также органы местного самоуправления. Хасина Вазед также подчеркнула, что если раньше правительство напрямую назначало членов избирательного комитета, то теперь будет создана специальная «Поисковая комиссия», посредством которой и будет формироваться избирательный комитет.

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Зарубежная хроника
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