В Курганской области от нового главы ждут перемен к лучшему

Курган, , 18:35 — REGNUM Временно исполняющим обязанности главы Зауралья 2 октября назначен Вадим Шумков, занимавший должность замгубернатора Тюменской области. Алексей Кокорин досрочно сложил полномочия. В регионе возлагают большие надежды на нового руководителя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Положительно восприняли смену региональной власти и оппозиционные силы, в частности представители КПРФ.

«Я отношусь к увольнению Алексея Кокорина как к положительному факту. Не хотелось бы переходить на личности, но он не обладал стратегическим мышлением, у него не было плана действий, только хорошее заявление, с которым он пришёл к власти: «Человек. Порядок. Инвестиции». Для его реализации бывший губернатор ничего не сделал», — говорит депутат областной думы, первый секретарь обкома КПРФ Василий Кислицын.

Эксперт считает, что с назначением тюменца Вадима Шумкова у региона откроются перспективы, и ситуация изменится к лучшему.

«Во-первых, появится более реальное видение проблем области, которые надо решать. Например, ситуацию с ценами на энерготарифы для физических и юридических лиц. Во-вторых, будет больше настоящей науки — объективной оценки экономической ситуации и путей выхода из кризиса. В-третьих, я надеюсь на поддержку предприятий: КМЗ вернули в госсобственность, думаю, этот процесс продолжится», — считает депутат.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, указ о назначении вице-губернатора Тюменской области Вадима Шумкова на пост врио главы Зауралья президент подписал 2 октября.

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