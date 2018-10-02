К участникам конкурса на пост мэра Ижевска примкнули адвокат и глава НКО

Ижевск, , 18:35 — REGNUM Перечень потенциальных участников конкурсного отбора на пост главы Ижевска пополнили еще двое кандидатов. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Так, в конкурсе планирует принять участие адвокат специализированной коллегии адвокатов Удмуртии Алексей Ялунин и исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию спорта и туризма» Вячеслав Ипатов.

При этом ранее Ялунин подавал заявку для участия в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Ижевска, который проводился летом. А Вячеслав Ипатов в прошлом являлся депутатом гордумы Воткинска. Планировал участвовать в выборах депутатов гордумы Ижевска в 2015 году от КПРФ, но ему было отказано в регистрации в связи с использованием в агитационных листовках товарного знака одной из крупных удмуртских компаний.

Напомним, ранее заявки на участие в конкурсе подали замглавы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию города Константин Сунцов, замначальника отдела сбыта ООО «Гюнтер-Иж» Олег Овчинников, генеральный директор ООО Проектная мастерская «Палаццо» Антон Перепелица, доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита «Ижевской государственной сельскохозяйственной академии» Григорий Концевой, генеральный директор «Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области» Денис Абрамов (Самара), начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Федеральной службы по труду и занятости Олег Украинский (Москва), глава Глазова Олег Бекмеметьев и председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», председатель совета регионального отделения общественной комиссии по борьбе с коррупцией Валерий Швецов.

Последний день подачи заявок от кандидатов — 3 октября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предыдущий глава Ижевска Юрий Тюрин 3 мая покинул пост по собственному желанию, обязанности градоначальника в настоящее время исполняет его заместитель Сергей Задорожный.

Конкурсный отбор кандидатов на пост главы Ижевска назначался дважды — на 8 июня, а затем на 10 августа.

В июне отбор не состоялся из-за отсутствия кворума. В августе конкурс удалось завершить, депутатам гордумы 20 августа предложили проголосовать за одну из кандидатур — Константина Сунцова или директора гуманитарного лицея Михаила Черемных. Однако никто из кандидатов не набрал необходимого числа голосов депутатов.

Предстоящий конкурсный отбор запланирован ан 15 октября.

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