Глава Пентагона посоветуется с НАТО по вопросу новых росийских ракет

Париж, , 18:32 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис планирует обсудить на встрече с руководством НАТО разработку в России ракет нового типа, сообщает 2 октября Star Tribune.

По информации издания, об этом Мэттис заявил на пресс-конференции в Париже.

«Я намерен поднять вопрос по этой ситуации. Я хочу получить их совет перед возвращением в Вашингтон», — цитирует Мэттиса газета.

Напомним, ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила о том, что Россия осуществляет разработку ракет нового типа и пригрозила ответными мерами Вашингтона в случае продолжения Москвой этих разработок.

Как сообщало ИА REGNUM, главной проблемой НАТО нынешняя администрация США считает нежелание стран-членов альянса увеличивать военные расходы.

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