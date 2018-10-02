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Врио глав Курганской и Липецкой областей — «новые управленцы» из РАНХиГС

Политика

Игорь Артамонов и Вадим Шумков окончили второй поток программы развития кадрового резерва Российской академии народного хозяйства и государственной службы

Москва, 2 октября 2018, 18:28 — REGNUM  Временно исполняющие обязанности губернаторов Липецкой и Курганской областей — Игорь Артамонов и Вадим Шумков, которые были назначены на эти должности сегодня, 2 октября, указом президента России, являются выпускниками второго потока программы развития кадрового резерва Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа кадрового управленческого резерва стартовала в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина с целью подготовки управленческих кадров, владеющих современными управленческими компетенциями и технологиями и реализуется как часть новой системы кадровых лифтов.

Стоит отметить, что второй поток программы развития кадрового резерва РАНХиГС также окончили три ранее избранные в текущем году губернаторы. Это губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатора Амурской области Василий Орлов.

Также выпускниками второго потока программы развития кадрового резерва РАНХиГС являются министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

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