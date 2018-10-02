Комендант Майдана: наши баррикады переехали в Донбасс

Киев, , 18:30 — REGNUM На случай поражения майдана в Киеве путчисты разработали план переезда на Западную Украину, заявил спикер Верховной рады и бывший комендант Майдана Андрей Парубий 2 октября в интервью журналистам издания «Украинская правда».

«Никто не знает, я впервые это говорю, но был запасной план — если Майдан не удержится, переезжать на западную Украину. Поскольку все советы и администрации Западной Украины пребывали под нашим контролем, мы должны организовать там сопротивление, во Львове», — рассказал Парубий журналистам.

Политик также отметил, что война не закончилась после победы путчистов, она переместилась из Киева в Донбасс:

«Майдан продолжался и дальше, после зимы 2014-го. Просто наши баррикады переехали под Дебальцево, Мариуполь…»

Напомним, в 2016 году в интервью журналу «Тыждень» Парубий признался, что гражданскую войну в Донбассе начали «добровольческие» нацистские банды, которые своим примером показали ВСУ, что в жителей Донбасса можно и нужно стрелять.

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