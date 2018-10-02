Губернатор Севастополя обещает ещё раз обсудить с горожанами генплан

Севастополь, , 18:22 — REGNUM Генеральный план Севастополя ещё раз покажут жителям города, после того, как в нём исправят ошибки и внесут все доработки. Об этом 2 октября на пресс-конференции в Москве заявил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

«Как только я его досконально выверю, его снова вынесут на общественные слушания, как и обещали… Сейчас мы заканчиваем кадастрирование земельных участков, многие вещи просто добиваем в базу данных. У нас возникло наложение земельных участков, по которым мы пошли в суды, а это достаточно большой объём земельно-имущественных вопросов», — объяснил Дмитрий Овсянников, при этом, не называя конкретных дат.

Как сообщало ИА REGNUM, первый вариант генплана Севастополя, представленный весной 2017 года, вызвал много нареканий со стороны горожан — местные жители направили властям более девяти тысяч замечаний и предложений к документу.

В сентябре 2018 года директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Марина Ракова подала заявление об увольнении по собственному желанию. По мнению ряда местных общественников, причиной её отставки могло стать нежелание специалиста выполнять поручения, касающиеся генплана. Между тем, саму Ракову уже ждут в Воронеже, откуда она и приехала в Севастополь: губернатор Александр Гусев не исключил ее возвращения на работу в правительство региона.

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